Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.

Про це Єнс Столтенберг зазначив на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.

Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про що країни оголосили в останні дні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

“Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні”, – наголосив Столтенберг.

Як приклад генсек НАТО навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас “має конкретні плани з їхнього поповнення”.