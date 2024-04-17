Про це Єнс Столтенберг зазначив на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.
Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про що країни оголосили в останні дні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.
“Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні”, – наголосив Столтенберг.
Як приклад генсек НАТО навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас “має конкретні плани з їхнього поповнення”.
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