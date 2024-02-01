Бренд продасть свої продукти YEEZY в 2024 році за "принаймні, за собівартістю".

Виручка бренду нейтральна за валютою, досягла 268 мільйонів євро, що на 368 мільйонів євро вище, ніж очікувала компанія: операційний збиток у розмірі 100 мільйонів євро.

“Поліпшення пов’язане з найкращим операційним бізнесом у розмірі близько 100 мільйонів євро та рішенням не списувати 268 мільйонів євро з інвентарю YEEZY”, – сказав генеральний директор adidas Бйорн Гулден.

Після того, як Гулден рішуче заперечував будь-яку можливість того, що німецький бренд спортивного одягу продасть свою продукцію YEEZY в серпні минулого року, він змінив свій світогляд, заявивши, що adidas продасть свій інвентар, що залишився, в 2024 році принаймні собівартості. Він додав: “Ось чому ми списали лише інвентар, який був або пошкоджений, або сильно зламаний за розміром”.

Компанія очікує, що її валютно-нейтральні продажі зростуть за “середнім-цифровим курсом” протягом цього року, при цьому очікується, що продаж продуктів YEEZY принесе близько 250 мільйонів євро. Оскільки adidas планує продавати продукти YEEZY за собівартістю, виручка, отримана від цих запасів, не вплине на операційний прибуток компанії в 2024 році.