Спікер Палати представників США Майк Джонсон працює над наданням фінансової підтримки України, розуміючи, що йому загрожує відставка з боку трампістського крила його Республіканської партії.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, протягом двотижневих великодніх канікул Джонсон непублічно працював з ключовими політичними гравцями, щоб окреслити курс своєї стратегії щодо України.

Демократи, як йдеться у матеріалі, дають зрозуміти, що вони врятують спікера від потенційної відставки, якщо він просуватиме законопроєкт щодо України, який вони можуть підтримати.

Втім, зазначає CNN, якщо Джонсон запропонує законопроєкт, який буде слабшим за їхні вимоги або включатиме нові обмеження щодо кордону з Мексикою, то ризикує відштовхнути як демократів, так і ультраправих республіканців, які виступають проти збільшення допомоги Україні.

Ключові члени ультраправого Кокусу свободи Палати представників, зокрема ті, хто підтримував усунення його попередника на посаді спікера Кевіна Маккарті, не демонструють такого ж апетиту до усунення Джонсона, йдеться в матеріалі CNN.

За поданою інформацією, дехто побоюється, що хаос, спричинений черговою боротьбою за цю посаду, може призвести до створення коаліції з демократами, що призведе до того, що лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс від демократів стане спікером Палати представників.