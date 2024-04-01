Адміністрація Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт, схвалений Сенатом із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, що включає підтримку України.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону», — зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона зазначила, що мова йде про законопроєкт, який у лютому отримав підтримку 70 сенаторів і передбачає понад $60 млрд для України.

Проте на запитання щодо готовності президента США підписати цей варіант законопроєкту, який розглядається в республіканській версії, речниця Білого дому відмовилася робити гіпотетичні оцінки.