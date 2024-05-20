Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи інформацію про ймовірне ураження у Севастополі корабля ВМФ РФ «Циклон».

“Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет”, — сказав Плетенчук.

Він зауважив, що необхідно чекати офіційного підтвердження цієї інформації.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливе потоплення корабля ВМФ Росії «Циклон» у Севастополі, який є носієм «Калібрів», і про загибель шестеро військових Чорноморського флоту Росії. Ще 11 отримали поранення.