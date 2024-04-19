Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову 19 квітня і домовилися про плановану двосторонню зустріч наступного тижня.

Про це повідомили у пресслужбі ОП.

“Сторони відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї — про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків”, — мовиться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, такий графік комунікації відповідає плану.

Єрмак і Сіярто вказали, що двостороння комунікація відбувається за планом.

“Керівник Офісу та глава МЗС домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем’єра Угорщини”, — додали в ОП.

Попередньо британський телеканал Sky News повідомив, що Віктор Орбан прийняв запрошення Володимира Зеленського на таку зустріч.

Раніше Ольга Стефанішина, міністерка з питань євроінтеграції, зазначила, що тривають переговори щодо візиту прем’єра Угорщини до України.