Про це повідомили у пресслужбі ОП.
“Сторони відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї — про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків”, — мовиться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, такий графік комунікації відповідає плану.
Єрмак і Сіярто вказали, що двостороння комунікація відбувається за планом.
“Керівник Офісу та глава МЗС домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем’єра Угорщини”, — додали в ОП.
Попередньо британський телеканал Sky News повідомив, що Віктор Орбан прийняв запрошення Володимира Зеленського на таку зустріч.
Раніше Ольга Стефанішина, міністерка з питань євроінтеграції, зазначила, що тривають переговори щодо візиту прем’єра Угорщини до України.
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