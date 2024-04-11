На полях саміту Тримор'я у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Про це президент повідомив у своєму Telegram.

“Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою”, — написав Зеленський.

Обговорювали також діалог між урядами України та Угорщини, зокрема щодо транзиту товарів через спільний кордон.

Тамаш Шуйок обійняв посаду президента Угорщини 26 лютого 2024 року, попередньо він очолював Конституційний суд країни.