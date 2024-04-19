Таку заяву зробив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Tvn24.

“Угорщина блокує 450 мільйонів євро, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю. Це ускладнює нам відправлення подальших пакетів допомоги в Україну”, — наголосив він.

Варто зазначити, що у березні Сікорський повідомив, що Польща готує 45-й пакет допомоги для України, а попередні два були на загальну суму 100 мільйонів євро. Своєю чергою лідер Польщі Анджей Дуда нещодавно заявив, що Варшава перебуває у лідерах серед держав, які допомагають Києву. За словами політика, за два роки війни Польща підготувала 15 тисяч українських військових, передала ЗСУ понад 300 танків, понад 350 бронетранспортерів, 10 літаків МіГ-29 тощо.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має зосередити зусилля на завершенні вступу країн Західних Балкан. А “східним розширенням” варто займатися вже після цього.

Варто відзначити, що наприкінці березня в Будапешті тисячі людей вийшли на протест і вимагають відставки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Страйки розпочалися після того, як угорський опозиціонер Петер Мадяр опублікував аудіозапис про хабарництво команди Віктора Орбана. Протестувальники пройшли маршем від генеральної прокуратури до парламенту з криками: “У відставку, у відставку”.