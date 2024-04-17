Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан критикує політику Європейського Союзу щодо допомоги Україні. Він говорить, що Україна зараз лише під протекторатом Заходу, оскільки без грошей і зброї з ЄС і США Україна «перестане існувати як держава».

Про це Віктор Орбан сказав на Конференції національного консерватизму в Брюсселі, повідомляє Politico.

Він критикує політику Європейського Союзу щодо допомоги Україні. За його словами, дії Заходу не націлені на “припинення вогню” у війні. Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що російське вторгнення це “не війна угорців”, тому потрібно зменшити допомогу Україні.

“Те, що роблять європейці, погано, вони не націлені на припинення вогню, і ми не протистоїмо серйозно всім наслідкам підтримки країни, яка перебуває у війні, яку неможливо (виграти)”, – сказав він.

Орбан також додав, що Україна наразі існує лише завдяки “протекторату” Заходу, а без зброї та грошей від США та ЄС, вона “як держава перестане існувати”. За словами Орбана, Україна має бути “буферною зоною” між Росією та НАТО.