У вівторок, 21 травня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва.

Про це повідомляє DW.

“Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі”, — заявила Бербок після прибуття.

За її словами, останнім часом ситуація в Україні різко погіршилась через масові російські авіаудари по цивільних об’єктах та наступ російських військ у Харківській області.

Вона підкреслила необхідність посиленої протиповітряної оборони для захисту України від російського граду ракет і безпілотників.

“Ось чому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом ми запустили глобальну ініціативу щодо посилення ППО. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше”, — зазначила вона.

Бербок також додала, що підтримку дуже чітко покажуть в червні, коли в Берліні відбудеться конференція з відновлення України.

“Разом із нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгострокову перспективу, щоб забезпечити майбутнє України”, — заявила вона.