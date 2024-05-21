Про це повідомляє DW.
“Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу.
Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі”, — заявила Бербок після прибуття.
За її словами, останнім часом ситуація в Україні різко погіршилась через масові російські авіаудари по цивільних об’єктах та наступ російських військ у Харківській області.
Вона підкреслила необхідність посиленої протиповітряної оборони для захисту України від російського граду ракет і безпілотників.
“Ось чому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом ми запустили глобальну ініціативу щодо посилення ППО.
Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше”, — зазначила вона.
Бербок також додала, що підтримку дуже чітко покажуть в червні, коли в Берліні відбудеться конференція з відновлення України.
“Разом із нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгострокову перспективу, щоб забезпечити майбутнє України”, — заявила вона.
- Ініціативу Німеччини з посилення ППО України підтримали більш як десяток країн
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