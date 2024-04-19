Сьогодні вранці ворог завдав ракетної атаки по Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, 8 людей загинуло, 29 осіб постраждали, із них 14 врятовано підрозділами ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйновано пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізовано на площі близько 1 тис. кв.м.”, – йдеться у повідомленні.

У місті загинуло 2 особи, 20 людей постраждали, із них 12 було врятовано.

“У Синельниковому сталося часткове руйнування 4 приватних житлових будинків, пошкоджено 10 приватних будинків. Загинуло 6 людей, у тому числі 2 дитини. Постраждало 6 осіб, із них дитина, врятовано 2 людини. У Кривому Розі постраждало 3 особи. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – додають у відомстві.

На місцях працюють психологи ДСНС.