“Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України”, – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначалося, що всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі були активовані.О 8:00 за київським часом у Польщі повідомили, що чергування літаків припинилося.

“У зв’язку зі зменшенням рівня загрози чергові повітряні операції в повітряному просторі Польщі були припинені, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності”, – йдеться в повідомленні.

Командування зазначило, що польська армія постійно слідкує за ситуацією на українській території та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору.