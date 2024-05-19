Цю інформацію підтвердила Поліція Харківщини.

Всього відомо про п’ятьох загиблих та 16 поранених. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності. Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження.

Російська армія після 11:00 завдала двох ударів по базі відпочинку у Малоданилівській громаді Харківського району, їх було чутно й у Харкові.

Армія агресора вкотре вдалася до тактики «подвійних ударів»: коли на місці обстрілу працювали екстрені служби, РФ завдала повторного удару. Серед поранених є фельдшер та поліцейський. Стан восьми людей оцінюється як тяжкий.

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