Про це повідомляє Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

За словами керівника ОВА, під обстрілами опинився Харків та його околиці, а також 7 населених пунктів області. Зокрема, в обласному центрі внаслідок удару КАБом по Шевченківському району постраждали 6 осіб, серед яких двоє дітей у віці 13 та 16 років. Також було влучання по відкритій території на околицях Харкова, але постраждалих немає.

У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, загинула 60-річна жінка, а також отримали поранення дві жінки та два чоловіки.

“Всього евакуювали 10314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів”, – пише Синєгубов.

Крім того, в селі Українське Чугуївського району внаслідок обстрілу був поранений 60-річний чоловік.

В с. Руські Тишки Харківського району загарбники обстріляли КАБами відкриту територію, постраждалих немає.

У Куп’янському району внаслідок обстрілу БпЛА горів будинок в селі Приколотному, а в Курилівці пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередачі.

Також пошкоджено приватний будинок в Липцях Харківського району внаслідок обстрілів.