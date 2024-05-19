19 травня у Харкові прогриміли декілька вибухів. Російські окупанти атакували Малоданилівську громаду у Харківській області. Є загиблі, постраждали щонайменше 8 цивільних.

Про вибухи у місті повідомив міський голова Ігор Терехов близько 11:00.

За 20 хвилин стало відомо про ще один потужний вибух у місті.

Пізніше селищний голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов заявив, що сталося влучання на території громади. За його словами, уже є постраждалі.

Удари в Харківському районі та наявність постраждалих підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що загроза повторних ударів залишається.

Станом на 11:56, за даними ОДА, внаслідок удару окупантів постраждали 8 цивільних людей. Зокрема, серед поранених – фельдшер екстреної допомоги. Також пошкоджене авто швидкої.

Згодом Синєгубов заявив про щонайменше четверо загиблих осіб.

“На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі”, – йдеться у повідомленні.