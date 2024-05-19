Оперативна інформація станом на 10.30 19.05.2024. Вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Генштаб.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. За поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. За поточну добу на даному напрямку ворог втратив 68 окупантів та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.