Про це повідомив офіційний телеграм-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ.);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю – РФ);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ – РФ).
Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».