Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
- “У росіян методички не змінюються. Вони знову поширюють інформацію про конфлікти між військовими підрозділами й командуваннями різного рівня. З початком наступу на Харківщині вони щодня вкидають повідомлення такого типу: нібито той чи інший підрозділ переміщено в район бойових дій через неприязні стосунки одного командувача з іншим”, – йдеться у дописі.
Маляр додала, що таких повідомлень за останні 10 днів вже три, й в них фігурують три різні підрозділи.
“Інформаційно вони атакують найсильніші та найвідоміші підрозділи”, – наголосила Маляр.
Ексочільниця оборонного відомства застерігає: в цій ситуації важливо не передавати інформаційні вкиди росіян один одному вотсапом чи ще якимись месенджерами як новину.
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