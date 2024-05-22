Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що росіяни працюють по методичці, яка не змінюється. При цьому вони інформаційно атакують найсильніші та найвідоміші військові підрозділи України.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

“У росіян методички не змінюються. Вони знову поширюють інформацію про конфлікти між військовими підрозділами й командуваннями різного рівня. З початком наступу на Харківщині вони щодня вкидають повідомлення такого типу: нібито той чи інший підрозділ переміщено в район бойових дій через неприязні стосунки одного командувача з іншим”, – йдеться у дописі.

Маляр додала, що таких повідомлень за останні 10 днів вже три, й в них фігурують три різні підрозділи.

“Інформаційно вони атакують найсильніші та найвідоміші підрозділи”, – наголосила Маляр.

Ексочільниця оборонного відомства застерігає: в цій ситуації важливо не передавати інформаційні вкиди росіян один одному вотсапом чи ще якимись месенджерами як новину.