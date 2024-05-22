Про це пише видання Spiegel.

Зазначається, що відома пропагандистська дезінформаційна кампанія “Доппельгангер”, яка розповсюджує фальшиві цитати відомих людей або створює “двійників”, використала ім’я Тілля Ліндеманна про Україну.

“Раніше поширювався портрет актора Тіля Швайгера з висловлюванням, що українські посадовці скуповують нерухомість у Франції та Італії. А тепер вокалісту гурту Rammstein приписали цитату про “безглузду допомогу Україні”, – зазначає видання.

Представники музиканта вже спростували цю дезінформацію і заявили, що Ліндеманн не робив жодних подібних висловлювань.

Цікаво, що самі цитати тепер неможливо знайти в мережі. Стало відомо, що їх популяризували через платну рекламу, яку видалили через порушення рекламних правил.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини пояснює фейкові цитати російською кампанією “двійників”, викритою у 2022 році. У міністерстві знають, що кампанія “залишається активною”, однак зловмисники змінили тактику. Спочатку вони імітували веб-сайти існуючих ЗМІ та державних установ для поширення фейкових новин, тепер використовують для цього відомих людей.