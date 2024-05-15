Кількість поранених внаслідок авіаудару по Херсону зросла до 18, троє - у тяжкому стані.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону. У Центральному районі були пошкоджені будинки, автівки, виникла пожежа.

Мрочко зазначає, що на цю годину відомо про 18 поранених внаслідок авіаудару росіян. За його словами, 15 постраждалих ушпиталені, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Херсонська обласна прокуратура інформує, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.