Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону. У Центральному районі були пошкоджені будинки, автівки, виникла пожежа.
Мрочко зазначає, що на цю годину відомо про 18 поранених внаслідок авіаудару росіян. За його словами, 15 постраждалих ушпиталені, троє з них перебувають у тяжкому стані.
Херсонська обласна прокуратура інформує, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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