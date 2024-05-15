Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 11:45 він написав про два влучання у місті.

Згодом він поінформував про трьох постраждалих внаслідок атаки російських сил. Вони у стані середньої тяжкості. Інших подробиць він не навів.

Раніше про два вибухи у Миколаєві повідомляв міський голова Олександр Сєнкевич.

«У місті пролунав вибух. З’ясовуємо. Будьте в безпечних місцях», – писав він тоді у Telegram.

За три хвилини до повідомлення Сєнкевича об 11:36 про вибух в області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в регіонах з оголошеною повітряною тривогою.