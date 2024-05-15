Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Близько 11:45 він написав про два влучання у місті.
Згодом він поінформував про трьох постраждалих внаслідок атаки російських сил. Вони у стані середньої тяжкості. Інших подробиць він не навів.
Раніше про два вибухи у Миколаєві повідомляв міський голова Олександр Сєнкевич.
«У місті пролунав вибух. З’ясовуємо. Будьте в безпечних місцях», – писав він тоді у Telegram.
За три хвилини до повідомлення Сєнкевича об 11:36 про вибух в області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в регіонах з оголошеною повітряною тривогою.
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