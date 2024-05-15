Про це у Telegram повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

“Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру”, – написав він.

За словами Лисака, попередньо, дві людини загинули.

“Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються”, – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Інших подробиць обстрілу він не навів.