Про це у Telegram повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
“Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру”, – написав він.
За словами Лисака, попередньо, дві людини загинули.
“Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються”, – йдеться в повідомленні очільника ОВА.
Інших подробиць обстрілу він не навів.
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