У матеріалі LSM зазначається, що у латвійському бюджеті для програми допомоги частинам Чернігівській області, що постраждала від війни, зарезервували більше 5 мільйонів євро.

Із доповіді МЗС, представленої сьогодні уряду Латвії, випливає, що приблизно половину цієї суми планується використати для реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури регіону, ще 2 мільйони — для залучення до процесу латвійських підприємців.

«Метою підтримки є надання основних послуг населенню, подолання завданих війною травм та соціально-економічний розвиток Чернігівської області […] Участь Латвіїу відновленні України сприяє покращенню якості життя населення, а це безпосередньо підвищує стійкість та дає надію на краще майбутнє, що дуже важливо під час війни», – нагадує МЗС про цілі роботи Латвії в Чернігівській області України.

У відомстві уточнюють, на що саме підуть зазначені гроші у 5,3 мільйона євро. Трохи менше половини суми – 2,4 мільйони через латвійське Центральне агентство фінансів та договорів (CFLA) планується витратити на допомогу у відновленні об’єктів соціальної інфраструктури.

Представники Чернігівської області передали латвійському МЗС список із десяти об’єктів (серед них — корпуси Чернігівського політехнічного університету, блок у дитячій лікарні, дитяча поліклініка та ін.). Втім, констатує відомство, що список цей попередній і може змінюватися з урахуванням ситуації. Також Латвію запрошують продовжити участь у проекті в селищі Ягідному.

Ще 2 мільйони відведено Міністерству економіки Латвії, щоб воно залучало латвійських підприємців до проєктів реконструкції Чернігівської області. Про роботу цією лінією уряд доручив відомству відзвітувати до кінця травня.