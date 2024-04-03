Про це у своєму Facebook написала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, а також повідомив латвійський мовник LSM
Як зазначано в дописі Кондратюк, пакет допомоги в 4.3 мільйона євро, що затвердив уряд Латвії, Україна отримає через Європейський фонд миру.
“Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС”, — написала віцеспікерка.
Із доповіді МЗС, представленої сьогодні уряду Латвії, випливає, що приблизно половину цієї суми планується використати для реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури регіону, ще 2 мільйони — для залучення до процесу латвійських підприємців.
«Метою підтримки є надання основних послуг населенню, подолання завданих війною травм та соціально-економічний розвиток Чернігівської області […] Участь Латвіїу відновленні України сприяє покращенню якості життя населення, а це безпосередньо підвищує стійкість та дає надію на краще майбутнє, що дуже важливо під час війни», – нагадує МЗС про цілі роботи Латвії в Чернігівській області України.
У відомстві уточнюють, на що саме підуть зазначені гроші у 5,3 мільйона євро. Трохи менше половини суми – 2,4 мільйони через латвійське Центральне агентство фінансів та договорів (CFLA) планується витратити на допомогу у відновленні об’єктів соціальної інфраструктури.
Представники Чернігівської області передали латвійському МЗС список із десяти об’єктів (серед них — корпуси Чернігівського політехнічного університету, блок у дитячій лікарні, дитяча поліклініка та ін.). Втім, констатує відомство, що список цей попередній і може змінюватися з урахуванням ситуації. Також Латвію запрошують продовжити участь у проекті в селищі Ягідному.
Ще 2 мільйони відведено Міністерству економіки Латвії, щоб воно залучало латвійських підприємців до проєктів реконструкції Чернігівської області. Про роботу цією лінією уряд доручив відомству відзвітувати до кінця травня.
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