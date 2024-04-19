Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками візиту до США заявив про зрушення у питанні розблокування допомоги Україні в американському Конгресі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він окреслив три ключові теми, над якими працювала українська делегація під час візиту в США: розблокування військової та фінансової допомоги з боку США, американські інвестиції в українську економіку та використання російських заморожених активів.

“Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України”, – зазначив прем’єр.

Окрім того, наголосив Шмигаль, Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі: з лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.

“Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано”, – підсумував голова українського уряду.