Про це глава українського уряду повідомив у Telegram.
«У Вашингтоні зустрівся із лідером республіканців у Сенаті США Мітчелом МакКоннеллом. Для України надзвичайно важлива двопартійна підтримка Конгресу. Говорили про потреби нашої країни у зброї та фінансах. Розраховуємо, що закон про пакет допомоги Україні буде проголосований якнайшвидше», – зазначив Шмигаль.
Глава уряду подякував Сенату за послідовну підтримку ініціатив України.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у США. Напередодні він провів зустріч із лідером демократів у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом та наголосив на важливості двопартійної підтримки України.
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