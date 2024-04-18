Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з лідером республіканців у Сенаті США Мітчелом МакКоннеллом обговорив потреби України у зброї та фінансах.

Про це глава українського уряду повідомив у Telegram.

«У Вашингтоні зустрівся із лідером республіканців у Сенаті США Мітчелом МакКоннеллом. Для України надзвичайно важлива двопартійна підтримка Конгресу. Говорили про потреби нашої країни у зброї та фінансах. Розраховуємо, що закон про пакет допомоги Україні буде проголосований якнайшвидше», – зазначив Шмигаль.

Глава уряду подякував Сенату за послідовну підтримку ініціатив України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у США. Напередодні він провів зустріч із лідером демократів у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом та наголосив на важливості двопартійної підтримки України.