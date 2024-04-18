Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Геогргієвою питання конфіскації російських активів та отримання Україною четвертого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Про це прем’єр-міністр написав у своєму Telegram.

Шмигаль висловив подяку за співпрацю у фінансовій підтримці, зокрема в рамках цієї програми на суму 16 мільярдів доларів.

“Цьогоріч ми вже отримали три транші. Пані Георгієва відзначила результативну роботу, виконану в межах програми. Розраховуємо на такі ж успішні результати для отримання четвертого траншу”, — зазначив він.

Обговорили також економічне відновлення України та кроки у цьому напрямку, а також важливість конфіскації російських активів для спрямування їх на потреби країни.