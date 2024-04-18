Прем'єр-міністр України сказав, що буде "Третя світова війна", якщо Україна програє конфлікт з Росією, оскільки Конгрес США давно відкладає ухвалення законопроекту про допомогу.

Про це в інтерв’ю виданню BBC заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до третьої світової війни”, – заявив Шмигаль.

Прем’єр висловив “обережний оптимізм” щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.

“Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні”, – сказав Шмигаль.

Минулого року Володимир Зеленський заявляв, що якщо Росія виграє війну, наступного разу вона може вторгнутися до Польщі, спровокувавши Третю світову війну.