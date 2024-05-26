Про це Байден сказав під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.
“Ми стоїмо поряд з Україною і стоятимемо разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо”, – зазначив він.
Джо Байден також наголосив, що Сполучені штати продовжать постачати зброю та тренувати українських військових, проте він виключив відправлення військ США до України.
“Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося”, – сказав він.
Байден додав, що Путін був “впевнений, що НАТО розпадеться”.
“Натомість найбільший оборонний альянс в історії світу – сильніший, ніж будь-коли”, – наголосив він.
- Байден нецензурно висловився з приводу Путіна, згадавши про ядерну загрозу
- Байден “рішуче налаштований”, щоб солдати Сполучених Штатів не воювали в Україні
- Bloomberg: Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру через благодійний захід у Каліфорнії