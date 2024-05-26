Під час свого виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, президент Джо Байден назвав главу Кремля Володимира Путіна "жорстоким тираном" у контексті війни, яку Росія розв'язала проти України.

Про це Байден сказав під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

“Ми стоїмо поряд з Україною і стоятимемо разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо”, – зазначив він.

Джо Байден також наголосив, що Сполучені штати продовжать постачати зброю та тренувати українських військових, проте він виключив відправлення військ США до України.

“Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося”, – сказав він.

Байден додав, що Путін був “впевнений, що НАТО розпадеться”.

“Натомість найбільший оборонний альянс в історії світу – сильніший, ніж будь-коли”, – наголосив він.