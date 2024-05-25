Про це Байден сказав під час свого виступу на церемонії вручення дипломів випускникам військової академії США “Вест-Пойнт”.
Однак він сказав, що американські військові надають підтримку українським Збройним Силам, зокрема у проведенні навчань, наданні медичної допомоги та переміщенні боєприпасів.
“Ще ніколи в історії ми не просили наших військових робити так багато різних речей у стількох різних місцях по всьому світу, і все це одночасно.
Зараз американські солдати підтримують хоробрих українців у боротьбі за свободу. Наші солдати працюють цілодобово, щоб забезпечити переміщення боєприпасів та обладнання по суші, морю та повітрю”, — говорив Байден.
Байден зазначив, що американські військові навчають українських військових використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, зенітно-ракетні комплекси Patriot і бойові танки Abrams.
Крім того, вони діляться з українськими медичними працівниками досвідом надання тактичної допомоги пораненим у бою.
“Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований на те, щоб так і залишилося. Але ми стоїмо поруч з Україною, і ми будемо стояти поруч з ними”, — наголосив лідер США.
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