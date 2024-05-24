Президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру у Швейцарії у червні через збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт миру у Швейцарії запланований на 15-16 червня, після зустрічі “Групи семи” в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до конференції, але, за даними видання, ні Байдена, ні віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде.

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня.

Видання пише, що таке рішення Байдена підкреслює, що він все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в хитких штатах напередодні виборів.

Нагальності ситуації додає той факт, що минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши 76 мільйонів доларів проти 51 мільйона доларів у Байдена.

Видання наголошує, що це також відображає ширший песимізм щодо конференції, яку Швейцарія погодилася організувати на прохання президента Володимира Зеленського.

Однак все ж близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні. Мають бути присутні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.