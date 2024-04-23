Він написав про це на платформі X.

“Розмовляв сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України під час її захисту від російської агресії. Постійна міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу”, — написав Джо Байден.