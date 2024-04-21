Про це повідомляє BBC

У суботу Палата представників Конгресу США, яку контролюють республіканці, схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення санкцій проти Росії.

Незвичайний пакет на загальну суму в 95 млрд доларів США розбитий на чотири окремі законопроєкти, які містять як саму допомогу, так і заборону на соцмережевий додаток TikTok, який, як підозрюють у Вашингтоні, перебуває під впливом Китаю, введення санкцій проти Ірану та Росії, а також передачу російських конфіскованих активів Україні.

“Це не ідеальний закон, це не той закон, який ми написали б, якби республіканці керували й Палатою представників, і Сенатом, і Білим домом, — заявив спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон напередодні голосування. – Але це – найкращий варіант, який ми можемо отримати у пропонованих обставинах, щоб виконати ці справді важливі зобов’язання”.

Які ще рішення ухвалила Палата представників й Сенат усе це ще має затвердити їх (очікують, що це відбудеться протягом наступного тижня) і потім підписати президент Джо Байден.

Головна мета законопроєкту про санкції – “потужні заходи та політика для протидії Ірану, Китаю та Росії”.
За проєкт проголосували 360 конгресменів, проти висловились 58. У частині, яка стосується України, передбачена можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій. Зокрема, президенту США надають повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США. Заходи проти Росії у тому числі передбачають:

  • Введення додаткових санкцій проти російських олігархів.
  • Введення санкцій проти передачі Росії іранських та китайських технологій у сфері БПЛА, які можуть використовуватися у війні з Україною.
  • Затвердження закону про передачу заморожених російських активів Україні.

Загалом, вартість російських активів за кордоном оцінюють у 300 млрд доларів США. З них лише 6 млрд перебувають власне у Сполучених Штатах. Більшість цих коштів знаходиться у Франції, Німеччині та Бельгії.

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