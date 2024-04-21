Про це повідомляє BBC

У суботу Палата представників Конгресу США, яку контролюють республіканці, схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення санкцій проти Росії.

Незвичайний пакет на загальну суму в 95 млрд доларів США розбитий на чотири окремі законопроєкти, які містять як саму допомогу, так і заборону на соцмережевий додаток TikTok, який, як підозрюють у Вашингтоні, перебуває під впливом Китаю, введення санкцій проти Ірану та Росії, а також передачу російських конфіскованих активів Україні.

“Це не ідеальний закон, це не той закон, який ми написали б, якби республіканці керували й Палатою представників, і Сенатом, і Білим домом, — заявив спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон напередодні голосування. – Але це – найкращий варіант, який ми можемо отримати у пропонованих обставинах, щоб виконати ці справді важливі зобов’язання”.

Які ще рішення ухвалила Палата представників й Сенат усе це ще має затвердити їх (очікують, що це відбудеться протягом наступного тижня) і потім підписати президент Джо Байден.

Головна мета законопроєкту про санкції – “потужні заходи та політика для протидії Ірану, Китаю та Росії”.