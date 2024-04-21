Про це повідомляє BBC
У суботу Палата представників Конгресу США, яку контролюють республіканці, схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення санкцій проти Росії.
Незвичайний пакет на загальну суму в 95 млрд доларів США розбитий на чотири окремі законопроєкти, які містять як саму допомогу, так і заборону на соцмережевий додаток TikTok, який, як підозрюють у Вашингтоні, перебуває під впливом Китаю, введення санкцій проти Ірану та Росії, а також передачу російських конфіскованих активів Україні.
“Це не ідеальний закон, це не той закон, який ми написали б, якби республіканці керували й Палатою представників, і Сенатом, і Білим домом, — заявив спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон напередодні голосування. – Але це – найкращий варіант, який ми можемо отримати у пропонованих обставинах, щоб виконати ці справді важливі зобов’язання”.
Які ще рішення ухвалила Палата представників й Сенат усе це ще має затвердити їх (очікують, що це відбудеться протягом наступного тижня) і потім підписати президент Джо Байден.
- Введення додаткових санкцій проти російських олігархів.
- Введення санкцій проти передачі Росії іранських та китайських технологій у сфері БПЛА, які можуть використовуватися у війні з Україною.
- Затвердження закону про передачу заморожених російських активів Україні.
Загалом, вартість російських активів за кордоном оцінюють у 300 млрд доларів США. З них лише 6 млрд перебувають власне у Сполучених Штатах. Більшість цих коштів знаходиться у Франції, Німеччині та Бельгії.
- Міжнародні партнери України не допустять створення на території Харківщини “сірої зони”, непридатної для проживання — естонський посол
- До України можуть відправити близько 60 американських радників для небойової роботи — Politico
- У Пентагоні сказали, коли в Україну надійде перший транш озброєння, — NYT