Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

Під час розмови Байден запевнив, що якщо законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні буде схвалений Сенатом США, він негайно його підпише.

Зеленський також відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особистий внесок спікера Майка Джонсона та лідера меншості Хакіма Джеффріса.

“Інше рішення Палати представників США — дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам”, — підкреслив глава держави.

Обговорювалися також російський повітряний терор та питання підписання безпекової угоди між країнами.

“Обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності”, — додав президент.

Зеленський виразив впевненість, що перший пакет оборонної допомоги після прийняття закону буде ефективним і зміцнить оборонні здатності України.