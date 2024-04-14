Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує масовану ракетну та дронову атаку Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

“Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході”, – зазначили у відомстві.

МЗС підкреслює, що необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт.

Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії, додають українські дипломати.