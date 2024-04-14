В Ірані зазначили, що «успішно знищили» всі цілі на території Ізраїлю.

Представництво Ірану при ООН оголосило, що запуск безпілотників по Ізраїлю став відповіддю на удар по іранських установах у Дамаску, а також, що атаку можна вважати завершеною.

Про це йдеться в заяві іранського представництва в мережі X (Twitter).

«Військові дії Ірану, проведені відповідно до статті 51 Статуту ООН щодо законної оборони, були відповіддю на агресію сіоністського режиму (ізраїльської сторони – ред.) проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. Справу можна вважати завершеною», – зазначається в заяві.

Проте іранське дипломатичне представництво не виключило продовження конфронтації, якщо Ізраїль «зробить ще одну помилку».

Іранська сторона також наголосила, що Сполучені Штати «повинні триматися подалі» від ситуації, яку в Тегерані вважають конфліктом між Іраном і Ізраїлем.