Міхаель Бродський вважає, що віднині в Україні та Ізраїлю є спільний ворог — це Іран.

Про це дипломат заявив на своєму каналі у Telegram-каналі.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський після нападу Ірану на Ізраїль закликав Київ визнати ХАМАС, “Хезболлу” та КВІР (Корпус вартових ісламської революції) терористичними організаціями.

“В Ізраїлю та Україні спільний ворог — Іран. Настав час, щоб Україна визнала терористичними організаціями КВІР, Хізбаллу та Хамас”, — написав Бродський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рішуче засудило масовану ракетну та дронову атаку Ірану на Ізраїль, яка сталася уночі 14 квітня. У відомстві наголосили на необхідності докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт.

“Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії, — зауважили українські дипломати.