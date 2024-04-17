За оцінками американського аналітичного центру — Інституту вивчання війни, постійні затримки США з наданням військової допомоги Україні обмежують здатність українських сил проводити результативні оборонні операції, надаючи армії РФ гнучкість у проведенні наступальних операцій.

Ця динаміка для російських військ, вважають в ISW, може призвести до їхнії оперативно значущих успіхів у подаьшому.

Військові аналітики зазначили, що Україна та Росія беруть участь у постійній гонці інновацій та адаптації у сфері ППО, в якій РФ продовжує коригувати час, масштаби, склад і цілі своїх ударів, намагаючись проникнути в систему української протиповітряної оборони.

Істоті затримки у наданні військової підтримки з боку США вже призвели до нестачі запасів зенітно-ракетних комплексів України і перешкоджають її здатності адаптуватися до еволюції ударних комплексів РФ.

Обмежена кількість систем ППО та перехоплювачів змушує Україну приймати складні рішення щодо розподілу цих систем між тиловими та фронтовими районами, залишаючи фронтові війська значною мірою вразливими до російських атак з повітря.

ISW констатує, що лише США можуть швидко надати Україні системи ППО в обсязі, який необхідний для значного покращення спроможностей протиповітряної оборони України.