Про це повідомляє The Hill, посилаючись на заяву Джона Кірбі.
“На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера Джонсона насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей”, — зазначив Кірбі.
Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїль, які “перебувають під прицілом”, якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу від США. Білий дім розраховує, що це станеться вже цього тижня.
За даними видання, американський президент США Джо Байден обговорював вчора ввечері зі спікером Палати представників Майком Джонсоном цю пропозицію щодо розділених законопроєктів.
16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон на своєму брифінгу заявив, що США розробляє 4 плани допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню.
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