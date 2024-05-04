Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, заявив, що за жодних обставин італійські військові не будуть залучені до війни в Україні.

Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Уряд Італії завжди підтримував ініціативу допомогти Україні, але виключав пряме втручання своїх військ у конфлікт. Крозетто відзначив, що важливо уникнути розширення конфлікту, а також варто шукати шляхи для діалогу та дипломатії.

Італія має чітку заборону на прямі військові дії поза межами законів та Конституції, і може втручатися лише за міжнародним мандатом, наприклад, ООН. Пряме втручання в Україні було б неприпустимим і лише загострило б конфлікт, не приносячи користі нікому. Таким чином, умов для прямого втручання Італії не існує.

Він сказав, що заяви французького президента Еммануеля Макрона про можливість відправки військових в Україну лише “підвищують напруженість”.

“Я не беруся судити президента такої дружньої країни як Франція, але я не розумію мети та користі від цих декларацій, що об’єктивно підвищують напруженість”, – заявив італійський політик.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що стратегічною безпековою метою є не допустити перемогу РФ у війні. Він також не виключає можливості відправки європейських наземних військ в Україну за певних обставин.