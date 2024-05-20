Прим'єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила, що деякі країни вже вислали своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Про це пише Financial Times.

Каллас зазначила, що союзники НАТО не повинні хвилюватися, що надсилання військ для тренування українських сил може призвести до конфлікту між Альянсом та Росією.

Вона вказала, що “деякі країни вже проводять навчання на місцях”, і вони роблять це на свій страх і ризик.

За словами Каллас, навіть якщо російські війська атакуватимуть інструкторів країн НАТО в Україні, це не призведе до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

“Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: “Це стаття 5. Давайте … бомбити Росію”. Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав”, – заявила Каллас.

За словами прем’єрки, в Естонії потрібно отримати згоду парламенту для висилання інструкторів в Україну.

“Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати”, – сказала вона.

Каллас знову наголосила, що не вбачає прямого ризику конфлікту з Росією у випадку, якщо союзники НАТО допомагатимуть тренувати українських солдат на території України.

“Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку… Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть”, – вважає Каллас.