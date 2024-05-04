Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що вислови президента Франції Емманюеля Макрона про можливе направлення союзницьких військ до України є правильними. Він також наголосив, що Польща не розголошує свої плани щодо можливого відправлення своїх солдатів в Україну.

Про це пише RMF24.

На запитання про те, чи стане Росія прямою загрозою для Польщі, глава польської дипломатії відповів, що він не вважає Путіна настільки необачним, щоб напасти на країну-члена НАТО. Однак Сікорський зауважив, що президент РФ виявився “нерозсудливим, нападаючи на Україну”, і тепер визнаний воєнним злочинцем.

Коментуючи заяву президента Франції Макрона про те, що він не виключає нічого, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський заявив, що правильно поставити президента РФ в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

У відповідь на запитання про розгляд Польщі можливість відправки своїх військ в Україну, він сказав, що польське Міноборони “не розкриватиме карти”.

“Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП в НАТО — 4%, і ми можемо витратити більше наступного року”, — прокоментував Сікорський.

Президент Франції Емманюель Макрон 2 травня підтвердив, що не виключає можливості введення французьких сухопутних військ в Україну, у разі прориву росіян лінії фронту.