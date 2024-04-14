За оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), загалом Іран запустив понад 200 "різних типів" безпілотників, включаючи дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), The Times of Israel та CNN.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі зазначив, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши незначної шкоди військовій базі. Один з ударів призвів до поранення молодої дівчини в Негеві, а додаткові удари спричинили “невеликі пошкодження інфраструктури” на військовій базі на півдні Ізраїлю.

За словами Хагарі, більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю, зазначив контр-адмірал.

Також речник ЦАХАЛ розповів, що винищувачі також збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників. За його словами, загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 повітряних засобів нападу.

“Наші літаки все ще знаходяться в повітрі, перехоплюючи цілі, і ми готові до будь-якої загрози, яка надійде на Ізраїль”, – наголосив він.