Україна потребує щонайменше 150 сучаcних літаків для ефективного виконання поставлених завдань у війні з РФ.

Про це в етері телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, “навіть дві ескадрилії, до 18 літаків, могли би суттєво вплинути на ситуацію в повітряному просторі”.

“Ми не забуваємо про ту авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Це і радянські літаки, однак вони вже морально застаріли. Тому ми потребуємо повного переозброєння… Нам необхідно щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Основа – це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen й інші розробки”, – сказав Євлаш.

Він сказав, що постачання літаків Gripen також розглядається в якості оновлення парку бойової авіції.

“Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння”, — розповів він.

Євлаш додав, що ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, які можуть передати західні партнери.

“Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі”, — сказав речник.

Євлаш розповів, що такі літаки дозволять більш ефективно боротися з “шахедами”, крилатими й керованими ракетами.