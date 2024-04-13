Про це повідомляють The Times of Israel, журналіст Axios Барак Равід та CNN

Як повідомляє кореспондент Axios Барак Равід, Іран атакував Ізраїль десятками безпілотників. Журналіст посилається на 4 американських  та ізраїльських посадовців.

The Times of Israel пише, що безпілотникам знадобиться кілька годин, щоб подолати таку відстань.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив скликати військовий кабінет, а після — розширений кабінет безпеки на тлі очікуваного контрудару з боку Ірану. Ізраїльський лідер заявляв про готовність нападу з боку Ірану і про відповідь на це “тим же”.

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