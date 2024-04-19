Також зафіксовано розміщення патрульних кораблів проєкту 22160 та нафтових танкерів.

“РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму. Незабаром вони знищуватимуться і тут”, – наголосили в “АТЕШ”.