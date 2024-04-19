Від комбінованих ворожих обстрілів потерпали Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Білозерка, Берислав, Львове, Михайлівка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Шляхове, Одрадокам’янка та Милове.

Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів та БпЛА.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці зафіксували пошкодження восьми приватних та п’яти багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, теплопроводу та газопроводу, а також службового автомобіля поліції.

“Ворожий дрон атакував Михайлівку, внаслідок вибуху пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Безпілотником російські військові атакували й Зміївку. Внаслідок скиду вибухівки механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції. У Тягинці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Білозерці – два приватні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Вночі військові рф здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона. Пошкоджено три багатоповерхові та два приватні будинки, газопровід. Також постраждали троє людей. Поранення отримала й працівниця поліції, яка в той час перебувала поза службою.

“У Херсонському районі артилерійським вогнем пошкоджено теплопровід. Вибухи також лунали у мікрорайоні «Корабел», де артилерійськими снарядами пошкоджено два багатоповерхові будинки”, – додають у відомстві.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим, ліквідували та документували наслідки російських атак.

За минулу добу поліція відреагувала на 273 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Відкрито 21 провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.