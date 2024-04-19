Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів та БпЛА.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Правоохоронці зафіксували пошкодження восьми приватних та п’яти багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, теплопроводу та газопроводу, а також службового автомобіля поліції.
“Ворожий дрон атакував Михайлівку, внаслідок вибуху пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Безпілотником російські військові атакували й Зміївку. Внаслідок скиду вибухівки механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції. У Тягинці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Білозерці – два приватні будинки”, – йдеться у повідомленні.
Вночі військові рф здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона. Пошкоджено три багатоповерхові та два приватні будинки, газопровід. Також постраждали троє людей. Поранення отримала й працівниця поліції, яка в той час перебувала поза службою.
“У Херсонському районі артилерійським вогнем пошкоджено теплопровід. Вибухи також лунали у мікрорайоні «Корабел», де артилерійськими снарядами пошкоджено два багатоповерхові будинки”, – додають у відомстві.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим, ліквідували та документували наслідки російських атак.
За минулу добу поліція відреагувала на 273 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Відкрито 21 провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
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