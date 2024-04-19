Російська нафтовидобувна компанія "Башнефть" встановила сітки проти безпілотників, щоб захистити ключові об'єкти на своїх НПЗ від можливого нападу з боку України.

Про це заявив глава республіки Башкортостан (РФ), повідомляє Reuters.

“Компанія “Башнєфть” проявила ініціативу й основні об’єкти, які можуть стати ціллю атак, обладнала певними механічними загородженнями. Звичайно, за першим ударом може бути й другий. Тому ми постійно працюємо у цьому напрямі. На об’єктах діє система відеоспостереження, роботу якої забезпечують служби безпеки нафтопереробних підприємств”, – заявив російський чиновник у четвер.

Башнєфть – основна нафтова компанія Башкортостану. Вона контролюється Роснєфтью, європейські заводи якої стали ціллю дронів у березні 2024 року.

Нагадаємо, що експорт російського дизельного палива впав майже на 25% після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи РФ.