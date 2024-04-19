Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із громадською спілкою «Українська мережа за права дитини» повернули з Росії 17-річну Мирославу, яку змусили поїхати туди на навчання.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.

У 2014 році дівчина залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили із тимчасово захопленої території навчатися в Росію.

“Жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти”, – йдеться в дописі.

Інформація про неї надійшла в Україну від небайдужих людей. За повернення дівчини взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».

“Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні”, – розповіли у міністерстві.