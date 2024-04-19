Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.
У 2014 році дівчина залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили із тимчасово захопленої території навчатися в Росію.
“Жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти”, – йдеться в дописі.
Інформація про неї надійшла в Україну від небайдужих людей. За повернення дівчини взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».
“Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні”, – розповіли у міністерстві.
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