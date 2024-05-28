Про це в ефірі Bel RTL повідомиламіністерка закордонних справ країн Хаджі Лабіб.
За її словами, це зобов’язання буде оформлене у двосторонній угоді про безпеку, яка буде підписана у вівторок у Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського. Бельгія також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16, призначених для України.
Як зауважила Лабіб, ця підтримка України необхідна, аби зупинити володимира путіна, який вирішив «відсунути кордони європейських країн».
Нагадаємо, у другій половині року розпочати постачання перших винищувачів F-16 для України планують Нідерланди. Данія оголосить про передачу літаків протягом місяців.
Поки що перша група пілотів Військово-повітряних сил України завершила курс навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в американському штаті Арізона. У Нідерландах група військових завершила навчання з обслуговування літаків.
У Повітряних силах заявили, що Україна готова прийняти винищувачі F-16. Також там відповіли, чи зможуть F-16 одразу виконати бойовий виліт у день прибуття.
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