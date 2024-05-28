Бельгія взяла зобовʼязання передати Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже «до кінця року».

Про це в ефірі Bel RTL повідомиламіністерка закордонних справ країн Хаджі Лабіб.

За її словами, це зобов’язання буде оформлене у двосторонній угоді про безпеку, яка буде підписана у вівторок у Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського. Бельгія також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16, призначених для України.

Як зауважила Лабіб, ця підтримка України необхідна, аби зупинити володимира путіна, який вирішив «відсунути кордони європейських країн».

Нагадаємо, у другій половині року розпочати постачання перших винищувачів F-16 для України планують Нідерланди. Данія оголосить про передачу літаків протягом місяців.

Поки що перша група пілотів Військово-повітряних сил України завершила курс навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в американському штаті Арізона. У Нідерландах група військових завершила навчання з обслуговування літаків.

У Повітряних силах заявили, що Україна готова прийняти винищувачі F-16. Також там відповіли, чи зможуть F-16 одразу виконати бойовий виліт у день прибуття.