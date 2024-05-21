Міністерка закордонних справ Бельгії, яка зараз головує у ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядові конференцію з Україною до завершення бельгійського головування в першому півріччі цього року.

Про це Аджа Лябіб сказала журналістам у вівторок в Брюсселі.

Лябіб відповідала на запитання, чи очікує вона організації міжурядової конференції з Києвом, яка є фактичним початком переговорів про вступ до ЄС, під час бельгійського головування, термін якого спливає в кінці червня.

“Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми досі віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, та для України теж”, – заявила Лябіб.

За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу 25 червня.

За лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України.