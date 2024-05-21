Про це Аджа Лябіб сказала журналістам у вівторок в Брюсселі.
Лябіб відповідала на запитання, чи очікує вона організації міжурядової конференції з Києвом, яка є фактичним початком переговорів про вступ до ЄС, під час бельгійського головування, термін якого спливає в кінці червня.
“Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми досі віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, та для України теж”, – заявила Лябіб.
За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу 25 червня.
За лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України.
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